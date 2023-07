Rugby: Mondiali Under 20, deciso il XV azzurro per la gara con la Georgia

Luglio 2, 2023

Città del Capo, 2 lug. -(Adnkronos) – Al termine della seduta ultimata pochi minuti fa presso le strutture della University of Cape Town, lo staff tecnico della Nazionale Under 20 ha deciso la formazione per la sfida alla Georgia, decisiva per definire il posizionamento finale nella classifica della Pool C e la conseguente qualificazione ad una delle tre fasce di playoff in programma nella giornata del 9 luglio (dal 1° al 4° posto; dal 5° all’8° posto; dal 9° al 12°).

Dopo la storica vittoria con gli Junior Boks ed il parallelo successo della Georgia sull’Argentina, di fatto ogni scenario è ancora possibile, con gli Azzurrini pronti a puntare il miglior risultato di sempre ad un Mondiale di categoria. Massimo Brunello, Roberto Santamaria e Mattia Dolcetto optano per un XV disegnato a cavallo tra le prime due partite, consapevoli che la chiave della sfida ai giovani Lelos sarà come per quella con i Boks sul pacchetto degli avanti e sull’efficacia difensiva, con la variabile che terreno di gioco e condizioni meteo si preannunciano questa volta decisamente differenti dato il sole finalmente comparso su Cape Town e le previsioni che lo confermano stabile almeno fino a giovedì.

Spazio quindi a Gallorini dal primo minuto, in una prima linea che vede nuovamente Gasperini titolare al tallonaggio e Bartolini a sinistra. In seconda si riforma la coppia Mattioli-Turrisi, mentre in terza Botturi torna a vestire la maglia numero 8 con Ruaro e Odiase (nuovamente capitano di giornata) ai fianchi. Dopo l’ottima regia messa in campo contro il Sudafrica, confermata anche la mediana Casilio-Brisighella, mentre ai centri Bozzo riaffianca Passarella e nel triangolo arretrato Gesi chiude il vertice basso con Bini ed Elettri alle ali. In panchina siederanno gli avanti Quattrini, Taddei, Pisani, Pontarini e Berlese, con i mediani Battara e Sante e l’ala Douglas a completare i 23 in lista.

“Così come abbiamo chiesto ai ragazzi di mettersi alle spalle la sconfitta con i Pumitas concentrandosi sulla seconda partita contro il Sudafrica, così da giovedì sera stiamo impostando il lavoro verso il match contro la Georgia, lasciandoci dietro quanto accaduto con gli Springboks”, inquadra il match il c.t. Massimo Brunello. “La Georgia è una squadra che tutti noi rispettiamo molto, per quello che esprime tecnicamente e per l’approccio che dimostra ogni volta che scende in campo, sappiamo che martedì sarà durissima, specie davanti, ma come dico spesso commentando questo gruppo, i ragazzi sanno cosa possono dare e dove possono arrivare, e tutti noi affrontiamo questa partita così importante con la massima fiducia in noi stessi e nel nostro lavoro. Di sicuro non giocheremo pensando alla classifica, vogliamo andare in campo per giocare il nostro miglior rugby dando tutto per vincere la partita, quello che succederà dopo avrà il suo spazio al momento opportuno”.

Il match si giocherà non più sul campo originariamente assegnato, il Paarl Gymnasium, ma sul Danie Craven di Stellenbosh: World Rugby ha ritenuto che le condizioni del terreno a Paarl non garantissero le migliori condizioni di gara, come del resto la battaglia nel fango tra Italia e Sudafrica ha chiaramente dimostrato. Arbitra l’incontro l’argentino Damian Schneider, con diretta streaming liberamente accessibile sul sito web di World Rugby.