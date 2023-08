Rugby: Nazionale, gli azzurri convocati per il raduno di San Benedetto del Tronto

Agosto 8, 2023

San Benedetto del Tronto, 8 ago. – (Adnkronos) – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per raduno di San Benedetto del Tronto in programma a partire da domenica 13 agosto in preparazione al terzo Test Match estivo degli Azzurri e prima partita casalinga valida per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. L’Italia affronterà la Romania sabato 19 agosto alle 18.30 allo Stadio Riviera delle Palme che ospiterà nuovamente gli Azzurri in un Test Match pre-mondiale a quattro anni di distanza dall’ultima volta dalla partita vinta contro la Russia per 85-15. Trentasei i giocatori convocati dallo staff tecnico dell’Italrugby con il rientro nel gruppo di Enrico Lucchin, centro delle Zebre. Allenamenti in calendario a partire da lunedì 14 agosto presso il Campo da Rugby Nelson Mandela, mentre nel tardo pomeriggio dello stesso giorno è in programma un evento in Piazza Giorgini alle 19 con la città di San Benedetto del Tronto pronta a dare il benvenuto alla Nazionale.

Questo l’elenco dei giocatori presenti al raduno: piloni Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 2 caps), Pietro CECCARELLI (Perpignan, 27 caps), Simone FERRARI (Benetton Rugby, 45 caps), Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps), Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps), Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps), Federico ZANI (Benetton Rugby, 22 caps), Tallonatori Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps), Epalahame FAIVA (svincolato, 6 caps), Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 13 caps), Seconde Linee Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 31 caps), Dino LAMB (Harlequins, 1 cap), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 43 caps), David SISI (Zebre Parma, 28 caps), Terze Linee Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 10 caps), Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 10 caps), Michele LAMARO (Benetton Rugby, 27 caps) – capitano, Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps), Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps), Mediani di Mischia Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 14 caps), Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps), Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap), Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps), Mediani di Apertura Tommaso ALLAN (Perpignan, 73 caps), Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps), Paolo GARBISI (Montpellier, 25 caps), Centri Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 24 caps), Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap), Luca MORISI (svincolato, 45 caps), Ali/Estremi Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps), Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps), Montanna IOANE (Lione, 19 caps), Federico MORI (Bayonne, 13 caps), Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 1 cap), Lorenzo PANI (Zebre Parma, 2 caps). Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 12 caps)