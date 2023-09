Rugby: Nazionale, lesione muscolare per Bigi, al suo posto Manfredi

Settembre 24, 2023

Lione, 24 set. – (Adnkronos) – Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby Maschile ha rilasciato il seguente bollettino medico nella settimana di preparazione verso la partita contro la Nuova Zelanda valida per la terza giornata per gli Azzurri nel Girone A della Rugby World Cup 2023. Luca Bigi ha riportato una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore della gamba destra che non gli consentirà di proseguire la fase a gironi del Mondiale. Al suo posto raggiungerà il gruppo Azzurro Marco Manfredi, tallonatore in forza alle Zebre che sarà a disposizione dello staff della Nazionale Italiana Maschile a partire dalla giornata odierna – domenica 24 settembre – in preparazione del prossimo match contro la Nuova Zelanda.