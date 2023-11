Rugby: Nazionale, Quesada convoca 46 azzurri per il raduno di Parma

Novembre 30, 2023

Parma, 30 nov. – (Adnkronos) – Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno dell’Italia in calendario lunedì 11 dicembre a Parma. Sarà il primo raduno con il nuovo CT Azzurro che inizierà ufficialmente la marcia di avvicinamento verso il Guinness Sei Nazioni 2024. L’attività sarà svolta esclusivamente in aula iniziando con la condivisione del lavoro che sarà svolto successivamente sul campo a partire dal 4 gennaio con il primo raduno del 2024 ad un mese dal match contro l’Inghilterra -in programma sabato 3 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma- valido per la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2024.

Quarantasei i giocatori convocati provenienti dalle due franchigie italiane. Quattro gli atleti alla prima convocazione assoluta con la Nazionale Maggiore (Hasa, G. Ferrari, Izekor e Drago), mentre sono 24 i giocatori che hanno preso parte al raduno in Francia durante la Rugby World Cup 2023.

“Il prossimo raduno avrà una grande importanza per avere un primo punto di contatto con i giocatori delle due franchigie e iniziare il lavoro -in sinergia con tutto lo staff- verso il Sei Nazioni. Avremo solo 2 giorni di preparazione con la squadra nella prima parte di gennaio, quindi vogliamo sfruttare ogni occasione per poter lavorare insieme e programmare al meglio i prossimi impegni sportivi. Per questa giornata non sono previste attività in campo ma il focus sarà sulla condivisione dei principi del nostro progetto di squadra e di gioco che saranno fondamentali in vista del raduno con la squadra al completo in programma a fine gennaio” ha dichiarato Quesada.

Questa la lista degli atleti convocati. Piloni: Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, 1 cap), Muhamed HASA (Zebre Parma, esordiente), Simone FERRARI (Benetton Rugby, 50 caps), Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps), Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps), Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente), Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps), Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente), Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente), Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps). Tallonatori: Luca BIGI (Zebre Parma, 48 caps), Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps), Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps), Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps)

Seconde Linee: Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps), Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap), Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps), David SISI (Zebre Parma, 30 caps), Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps). Terze Linee: Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps), Giacomo FERRARI (Zebre Parma, esordiente), Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 12 caps), Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, esordiente), Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps) – capitano, Giovanni LICATA (Zebre Parma, 13 caps), Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps), Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 15 caps), Jake POLLEDRI (Zebre Parma, 20 caps), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps).

Mediani di Mischia: Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps), Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 17 caps). Mediani di Apertura: Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps), Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps). Centri: Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps), Filippo DRAGO (Benetton Rugby, esordiente), Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap), Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps), Luca MORISI (Zebre Parma, 50 caps), Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps). Ali/Estremi: Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps), Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap), Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps), Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps), Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps), Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 8 caps).