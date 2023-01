Rugby: Nazionale, ufficializzato il calendario dei test match estivi prima della Coppa del Mondo

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario dei Test Match estivi della Nazionale Maggiore Maschile inseriti all’interno della preparazione alla Rugby World Cup 2023 in Francia. Il cammino degli Azzurri verso la rassegna iridata – come avvenuto quattro anni fa prima del Mondiale in Giappone del 2019 – inizierà il 4 giugno a Pergine Valsugana, sede dei raduni estivi dell’Italrugby nel 2019, 2021 e 2022.

Il primo Test Match, che farà seguito ad una serie di raduni con la Nazionale e lavoro con la supervisione dello staff tecnico azzurro presso i propri club di appartenenza, è in programma sabato 29 luglio in Scozia con l’Italia che affronterà gli Highlanders per la seconda volta consecutiva dopo l’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2023 che vedrà la squadra di Kieran Crowley chiudere il torneo a Murrayfield.

Una settimana più tardi – sabato 5 agosto – gli Azzurri saranno ospiti dell’Irlanda, avversario affrontato in apertura di preparazione alla Rugby World Cup 2019. Due i Test Match interni in programma con sedi e orari che saranno ufficializzati in seguito: il primo è in calendario sabato 19 agosto contro la Romania, mentre sabato 26 agosto è in programma la seconda partita casalinga dell’Italia – contro il Giappone – che chiuderà la preparazione verso la Rugby World Cup 2023 in Francia.