Rugby: Peroni Top10, le Fiamme Oro vincono a Piacenza e puntano i playoff

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Le Fiamme Oro passano di misura, 16-20, in casa dei Sitav Lyons Piacenza nell’anticipo della quattordicesima giornata del Peroni Top10 e si mantengono in piena corsa per i play-off agguantando provvisoriamente al secondo posto la Femi-CZ Rovigo che, domani, ospita (ore 15.15, diretta Rai Sport e Eleven Sports) i campioni in carica del Petrarca Rugby nel Derby d’Italia. I Lyons devono accontentarsi del bonus difensivo, ma consolidano l’ottava piazza e con quattro turni ancora toccano con mano la salvezza. Nel derby lombardo del “San Michele” il Rugby Viadana domina i padroni di casa del Transvecta Calvisano, vince 21-39 e assesta un durissimo colpo alle ambizioni dei cugini bresciani di ricongiungersi con la quarta posizione che – in attesa dei posticipi di domenica 12 marzo – rimane lontana cinque lunghezze.