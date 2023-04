Rugby: Peroni Top10, nell’ultima giornata si decidono il tabellone di semifinale e la salvezza

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Ottanta minuti ancora per il Peroni Top10. Il massimo campionato si accinge a celebrare l’ultimo turno di regular season ed a esprimere i primi verdetti del 2023. Tutto o quasi ancora da decidere, perché se le quattro semifinaliste hanno avuto un nome con un turno di anticipo sulla diciottesima giornata la composizione della griglia playoff rimane quanto mai incerta. A deciderla, con calcio d’inizio alle 16 di sabato 22 aprile in diretta simulcast su Rai Sport e Eleven Sports, può essere la sfida del “Battaglini” tra la Femi-CZ Rovigo e l’HBS Colorno.

I Bersaglieri di Lodi sono primi, gli emiliani dell’ex capo allenatore rossoblù Casellato quarti ed un successo di Ferro e compagni davanti al pubblico di casa chiuderebbe i conti, riproponendo il confronto tra Rovigo e Colorno anche in semifinale e rendendo le trasferte domenicali dei Campioni d’Italia del Petrarca a Roma contro le Fiamme Oro e del Valorugby allo “Zaffanella” di Viadana utili solo a definire il vantaggio di campo per la semifinale di ritorno alla miglior classificata tra i tuttineri di Marcato ed i Diavoli di Manghi, che oggi occupano rispettivamente la seconda e la terza piazza separate di quattro lunghezze.

Dal vertice al fondo della classifica, è lotta salvezza a distanza tra il Mogliano Veneto ed il Cus Torino, separate da un sol punto nella sfida per evitare la retrocessione in Serie A. Sabato alle 15 i veneti di Costanzo scendono in campo in casa dei Sitav Lyons, ottavi e senza più nulla da chiedere alla stagione, ma decisi a chiudere il 2023 davanti al proprio pubblico riscattando lo scivolone della scorsa settimana proprio in casa del CUS Torino. Ventiquattro ore più tardi gli universitari torinesi ricevono invece il Transvecta Calvisano e, per le matricole del Peroni Top10, lo scalpo dei bresciani gialloneri può valere la permanenza nella massima serie o un biglietto per lo spareggio salvezza se Cus Torino e Mogliano dovessero trovarsi a pari punto al fischio finale della diciottesima giornata.