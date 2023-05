Rugby: Peroni Top10, Rovigno batte Colorno 21-15 ed è in finale

Maggio 13, 2023

Rovigo, 13 mag. – (Adnkronos) – La Femi-CZ Rovigo è la prima squadra a centrare la finale scudetto. La formazione rodigina supera 21-15 il Colorno (+ 6 che annulla per un solo punto il -5 dell’andata) un punteggio che garantisce il passaggio del turno verso la Finalissima del 28 maggio, contro la vincente tra Petrarca Padova e Valorugby Emilia. Onore massimo agli uomini di Umberto Casellato, regista di una squadra capace di restare agganciata alla partita per tutti gli 80 minuti, cinica nel saper leggere i punti deboli degli avversari e mentalmente preparata a reggere la pressione di un ‘Battaglini’ al solito bollente. Una strategia quasi perfetta quella elaborata dal tecnico trevigiano assieme ai suoi uomini, non andata a bersaglio per merito di una Femi-CZ che quando non arrivavano più testa e gambe ha saputo metterci cuore e nervi, spinta come sempre dal suo sedicesimo uomo sugli spalti.