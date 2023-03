Rugby: Sei Nazioni, Crowley convoca 33 azzurri per match contro Galles e Scozia

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato trentatré atleti per il raduno di Verona – in programma a partire da giovedì 2 marzo – in preparazione delle ultime due partite del Guinness Sei Nazioni 2023 contro Galles e Scozia rispettivamente in calendario l’11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e il 18 marzo a Murrayfield alle 12.30 locali (13.30 italiane) che chiuderà il torneo. Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport Uno e TV8.

Confermato il gruppo di atleti convocati nelle prime tre giornate del torneo con la novità della presenza di Martin Page-Relo, mediano di mischia classe 1999 in forza allo Stade Toulousain e convocabile per l’Italia in base alla Regulation n.8 di World Rgby (nonni materni nati in Italia) alla prima chiamata con la Nazionale Italiana Rugby Maschile. Parte del gruppo si ritroverà nel pomeriggio di giovedì 2 marzo a Verona, mentre al termine degli impegni con i rispettivi Club tutta la rosa al completo sarà a disposizione dello staff azzurro a partire dal primo allenamento in programma lunedì 6 marzo.

Questa la lista degli atleti convocati. Piloni: Pietro Ceccarelli, Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Marco Riccioni, Luca Rizzoli, Federico Zani. Tallonatori: Luca Bigi, Marco Manfredi, Giacomo Nicotera. Seconde Linee: Niccolò Cannone, Riccardo Favretto, Edoardo Iachizzi, Federico Ruzza, Andrea Zambonin. Terze Linee: Lorenzo Cannone, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Giovanni Pettinelli, Manuel Zuliani. Mediani di Mischia: Alessandro Fusco, Alessandro Garbisi, Martin Page-Relo, Stephen Varney. Mediani di Apertura: Tommaso Allan, Giacomo Da Re, Paolo Garbisi. Centri: Juan Ignacio Brex, Enrico Lucchin, Tommaso Menoncello, Luca Morisi. Ali/Estremi: Pierre Bruno, Ange Capuozzo, Edoardo Padovani.