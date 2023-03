Rugby: Sei Nazioni femminile, ct Raineri convoca 36 azzurre

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Giovanni Raineri, Capo Allenatore della Nazionale femminile di Rugby, ha annunciato oggi in occasione della conferenza stampa presso la sede della Regione Emilia Romagna, in concomitanza con la presentazione dell’accordo triennale che porterà raduni, partite, iniziative delle Nazionali femminili FIR nell’area – la lista delle 36 atlete convocate per il Tiktok Women’s Six Nations 2023, in programma dal 25 marzo al 29 aprile.

Tre gli incontri domestici in programma allo Stadio S. Lanfranchi di Parma – l’esordio con la Francia è a calendario domenica 26 marzo alle 16 nella città ducale, dove nelle settimane seguenti Italdonne affronterà Irlanda (sabato 15 aprile, kick off ore 17.45) e Galles (sabato 29 aprile, kick off ore 16.30); gare esterne con Inghilterra (domenica 2 aprile, kick off ore 16 italiane) e Scozia (sabato 22 aprile alle 17.45 in Italia) per il secondo e quarto turno.

La rosa selezionata dal Capo Allenatore si compone di diciannove avanti e diciassette trequarti; tra le atlete scelte, ventisette hanno preso parte alla spedizione in Nuova Zelanda, in occasione della Rugby World Cup 2021, e otto sono le esordienti – Laura Gurioli e Gaia Buso, Arredissima Villorba Rugby; Giulia Cavina, CUS Milano; Alissa Ranuccini e Sofia Rolfi, Rugby Colorno; Arianna Toeschi e Alessia Gronda, CUS Torino; Mathilde Cheval, Valsugana Rugby Padova.

“Un grande privilegio tornare a far parte del Sei Nazioni, questa volta in veste di tecnico, alla guida di un gruppo che ha saputo guadagnarsi la stima di tutto il movimento e degli appassionati, anche al di fuori del panorama nazionale -ha dichiarato il Commissario Tecnico Giovanni Raineri-. La squadra per il Torneo si compone di atlete di esperienza e di alcuni volti nuovi che militano nel campionato italiano, con l’obiettivo di costruire la squadra migliore possibile per la competizione. Sarà un percorso nuovo e scenderemo in campo per dare il nostro meglio, partita dopo partita”. Elisa Giordano (60 caps) è stata confermata alla guida delle Azzurre, ruolo già ricoperto in occasione della Rugby World Cup 2021; nuovo record per Sara Barattin, 111 caps, l’atleta in attività con il maggior numero di presenze nella storia della Nazionale femminile italiana. Queste le convocate.

Piloni: Lucia Gai, Gaia Maris, Sara Seye, Emanuela Stecca. Utility Front Row: Francesca Barro, Silvia Turani. Tallonatrici: Laura Gurioli, Vittoria Vecchini. Seconde linee: Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Isabella Locatelli, Alessia Margotti, Sara Tounesi. Terze linee: Giulia Cavina, Giada Franco, Elisa Giordano (C), Alessandra Frangipani, Alissa Ranuccini, Francesca Sgorbini. Mediani di Mischia: Sara Barattin, Francesca Granzotto, Sofia Stefan, Arianna Toeschi. Mediani di apertura: Veronica Madia, Emma Stevanin. Centri: Jessica Busato, Gaia Buso, Beatrice Capomaggi, Mathilde Cheval, Alyssa D’Incà, Beatrice Rigoni, Michela Sillari. Ali/estremi: Alessia Gronda, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi, Sofia Rolfi.