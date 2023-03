Rugby: Sei Nazioni, Gesi convocato per le ultime due partite degli azzurri contro Galles e Scozia

Marzo 8, 2023

Verona, 8 mar. – (Adnkronos) – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile ha convocato Simone Gesi per il raduno in preparazione delle ultime due partite del Guinness Sei Nazioni 2023 in programma contro Galles e Scozia rispettivamente sabato 11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 18 marzo a Murrayfield alle 13.30 italiane (12.30 locali) che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Il trequarti in forza alle Zebre Parma – che ha già vissuto l’atmosfera dei raduni della Nazionale Maggiore senza scendere mai in campo – si è aggregato al gruppo per l’allenamento mattutino, diviso tra campo e palestra, insieme ai suoi compagni di squadra. Nel primo pomeriggio odierno è in calendario la partenza dell’Italia, in Treno, per Roma da Verona. Domani mattina – giovedì 9 marzo – alle 10 via comunicato stampa sarà annunciata la formazione che affronterà il Galles, mentre alle 11 di venerdì 10 marzo è in programma il Captain’s Run dell’Italia allo Stadio Olimpico di Roma.