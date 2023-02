Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – L’Italia perde in casa per 34-20 contro l’Irlanda in un match della terza giornata del Sei Nazioni di rugby, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri sono ancora a secco di vittorie in questa edizione del torneo, mentre i verdi restano in vetta a punteggio pieno.