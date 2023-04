Rugby: Sei Nazioni, le convocate azzurre per il Galles

Aprile 24, 2023

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – Giovanni Raineri, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha convocato ventisei atlete per la quinta ed ultima giornata del TikTok Women’s Six Nations. Sabato 29 aprile le Azzurre torneranno in campo davanti al pubblico di casa del “Lanfranchi” di Parma (ore 16.30, diretta Sky Sport Arena, biglietti su ciaotickets.com) per affrontare il Galles, attualmente terzo in classifica dietro alle imbattute Inghilterra e Francia, protagoniste nel fine settimana dello scontro diretto che assegnerà il Torneo 2023. Rientrate dalla trasferta in Scozia, Stefan e compagne hanno iniziato subito la preparazione all’ultima giornata del Sei Nazioni, confermando in blocco il gruppo di atlete che avevano già preparato il quarto turno ed a cui si sono aggiunte, come invitate, Gaia Buso e Sofia Rolfi del Colorno, mentre martedì avrà luogo l’udienza del giudice sportivo internazionale per Sara Seye a seguito del cartellino rosso comminato alla pilone del Rugby Calvisano al ventiquattresimo del secondo tempo ad Edimburgo.

Queste le Azzurre convocate. Piloni: Alice CASSAGHI (Cus Milano Rugby, 1 cap), Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 90 caps), Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 19 caps), Alessia PILANI (Rugby Colorno, esordiente), Sara SEYE (Transvecta Calvisano, 16 caps). Tallonatori: Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 6 caps), Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 17 caps). Seconde linee: Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 38 caps), Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 44 caps), Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 1 cap), Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 2 caps). Flanker/N.8: Giada FRANCO (Rugby Colorno, 31 caps), Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 41 caps), Sara TOUNESI (Sale Sharks, 30 caps). Mediani di mischia: Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 115 caps), Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 3 caps), Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 77 caps) – capitano. Mediani d’apertura: Veronica MADIA (Rugby Colorno, 40 caps), Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 5 caps). Centri/Ali/Estremi, Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 6 caps), Mathilde CHEVAL (Valsugana Rugby Padova, esordiente), Alyssa D’INCA’ (Villorba Rugby, 15 caps), Aura MUZZO (Villorba Rugby, 35 caps), Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 23 caps), Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 65 caps), Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 78 caps)