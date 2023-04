Rugby: Sei Nazioni, le convocate azzurre per il match con la Scozia

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. – (Adnkronos) – Il Responsabile Tecnico dell’Italia Maggiore femminile, Giovanni Raineri, ha reso nota la lista delle atlete convocate per il quarto turno del Tik Tok Women’s Six Nations 2023, Scozia v Italia, in programma al DAM Health Stadium di Edimburgo sabato prossimo, 22 aprile (calcio d’inizio ore 16.45, le 17.45 in Italia). Le Azzurre si ritroveranno a Parma nel primo pomeriggio di domani, martedì 18 aprile, per iniziare la preparazione sul campo della Cittadella del Rugby. Al gruppo azzurro si uniranno Gaia Buso, Giorgia Cuoghi e Sofia Rolfi tesserate del Rugby Colorno, invitate a prendere parte agli allenamenti. La partenza per la capitale scozzese avverrà nella serata di giovedì 20 aprile. L’Italdonne, reduce dalla vittoria sull’Irlanda di sabato scorso (24-7) – prima successo nell’edizione 2023 – affronterà la Scozia nella casa dell’Edinburgh Rugby, club di United Rugby Championship; la formazione del Cardo occupa attualmente l’ultima posizione della graduatoria, l’Italia grazie al successo di sabato è salita al quarto posto. Le atlete convocate:

Barattin, Sara – Villorba Rugby, 114 caps; Capomaggi, Beatrice – Villorba Rugby, 6 caps; Cassaghi, Alice – CUS Milano Rugby, esordiente; Cavina, Giulia – CUS Milano Rugby, 5 caps; Cheval, Mathilde – Valsugana Rugby Padova, esordiente; D’Inca’, Alyssa – Villorba Rugby, 14 caps; Duca, Giordana – Valsugana Rugby Padova, 37 caps; Fedrighi, Valeria – Stade Toulousain, 43 caps; Franco, Giada – Rugby Colorno, 30 caps; Gai, Lucia – Valsugana Rugby Padova, 89 caps; Granzotto, Francesca – Unione Rugby Capitolina, 2 caps; Gurioli, Laura – Villorba Rugby , 1 cap; Locatelli, Isabella – Rugby Colorno, 40 caps; Madia, Veronica – Rugby Colorno, 39 caps; Maris, Gaia – Valsugana Rugby Padova, 18 caps; Muzzo, Aura – Villorba Rugby, 34 caps; Ostuni Minuzzi, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 22 caps; Pilani, Alessia – Rugby Colorno, esordiente; Ranuccini, Alissa – Rugby Colorno, 1 cap; Rigoni, Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 64 caps; Seye, Sara – Rugby Calvisano, 15 caps; Sillari, Michela – Vaksugana Rugby, 77 caps; Stecca, Emanuela – Villorba Rugby, 5 caps; Stefan, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 76 caps; Stevanin, Emma – Valsugana Rugby Padova, 4 caps; Tounesi Sara – Sale Sharks, 29 caps; Vecchini, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 16 caps. Atlete invitate: Buso, Gaia – Rugby Colorno; Cuoghi, Giorgia – Rugby Colorno; Rolfi, Sofia – Rugby Colorno.