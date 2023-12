Rugby: Serie A Elite, vittorie casalinghe per Colorno e Viadana

Dicembre 2, 2023

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – Cala il sipario sulla prima giornata del settimo turno della Serie A Elite maschile con le vittorie fra le mura amiche di Colorno e Viadana ai danni rispettivamente di Lyons e Fiamme Oro. L’HBS Colorno fa bottino pieno in una partita incredibile con un finale incandescente. Dopo un primo tempo dominato dai bianco-rossi, la ripresa è tutta a marchio Lyons. Regge la difesa del Colorno che tiene bene ai ripetuti tentativi della formazione di coach Urdaneta di violare la linea di meta avversaria. Va dunque all’HBS Colorno il Derby del Ducato che sale al primo posto della graduatoria; i Lyons portano a casa il punto di bonus difensivo portandosi a 14 punti. Un match per le due squadre fortemente condizionato dal forte vento e dalla pioggia. A Viadana la squadra di casa supera la formazione della Polizia di Stato 14 a 9 ed aggancia la terza posizione. Fiamme Oro che conquistano il bonus difensivo, seguono a due punti di distanza. Partita non semplice per gli uomini di Urdaneta che reagiscono alla fisicità delle Fiamme Oro con una difesa tenace. Il settimo turno si concluderà domani con i posticipi fra Rangers Vicenza-Femi-CZ Rovigo e Mogliano Veneto Rugby-Petrarca Rugby.