Rugby: Serie A Elite, vittorie di Rovigo e Mogliano nei posticipi

Dicembre 3, 2023

Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – Si è chiusa con i posticipi di Vicenza e Mogliano la settima giornata della Serie A Elite Maschile. Alla Rugby Arena di Vicenza ottima prestazione della Femi-CZ Rovigo che riesce a portare a casa l’intera posta in palio, imponendosi per 45-16. Buona la difesa della squadra di casa che difende bene fino al 28’ del primo tempo quando arriva la prima meta rosso-blu realizzata del numero 8 Casado-Sandri. Nella ripresa implacabile il XV allenato da Alessandro Lodi che mette a segno cinque mete.

Secondo successo consecutivo per il Mogliano che al Maurizio Quaggia infligge la prima sconfitta stagionale al Petrarca, vincendo 19-18, con una maiuscola prestazione di squadra e del Player of Match, Mattia Ferrarin, implacabile dalla piazzola. Una partita ottima, quella della squadra di casa, non soltanto nelle scelte e nella lettura delle situazioni di gioco ma soprattutto ottima in fase difensiva. Padova conquista il bonus difensivo e si posiziona al secondo posto della classifica, subito dopo Colorno. Sabato e domenica prossima si tornerà in campo con il programma dell’ottavo turno che metterà a confronto sabato Rovigo-Valorugby e Fiamme Oro-Mogliano, domenica Lyons-Petrarca e Viadana-Vicenza.