Rugby: Serie A, vittorie per Viadana e Colorno

Febbraio 10, 2024

Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – Continua la striscia positiva per il Rugby Viadana che centra un nuovo successo fra le mura di casa superando i Lyons Piacenza nel ‘Derby del Po’ per 24-13; gli uomini di Pavan mantengono la testa della classifica con 41 punti. Nell’altro match della 12/a giornata della Serie A Elite netto successo dell’HBS Colorno che ha avuto la meglio sulla formazione della Polizia di Stato 14-0 e che mette in cassaforte quattro preziosi punti.