Rugby: Traorè accetta scuse compagni, ‘quanto successo frutto di idiozia e nient’altro’**

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “La riunione di questo pomeriggio è stata l’occasione per confrontarsi e capire come quanto fatto da un mio compagno in occasione dello scambio dei regali Natale sia puramente frutto di una idiozia e nient’altro. Ho apprezzato ed accettato le scuse sue e quelle dell’intera squadra. Sono contento del gesto e sono sicuro che quanto accaduto renderà il gruppo ancora più solido. Siamo una famiglia e come tale continueremo ad impegnarci dentro e fuori dal campo lottando, come sempre fatto, contro ogni forma di discriminazione”. Queste le parole di Cherif Traore dopo aver accettato le scuse dei compagni della Benetton Rugby per quanto accaduto.