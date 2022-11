Rugby: Vittoria Assicurazioni nuovo sponsor di maglia della Nazionale italiana maschile

Novembre 4, 2022

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Rugby e Vittoria Assicurazioni hanno ufficializzato un nuovo accordo di sponsorship che vedrà la Compagnia in qualità di sponsor di maglia della Squadra Nazionale Italiana maggiore maschile di rugby in occasione delle Autumn Nations Series 2022. A partire da sabato 5 novembre il rinomato logo della Compagnia apparirà sulla divisa ufficiale e accompagnerà gli atleti azzurri nelle sfide che affronteranno in campo negli incontri contro Samoa (Padova, 5 novembre), Australia (Firenze, 12 novembre) ed i Campioni del Mondo del Sudafrica (Genova, 19 novembre) nella finestra che apre la stagione internazionale 2022/23. La visibilità dello sponsor, però, non si esaurirà con la presenza del brand sulla maglia. Nel corso delle partite, la Compagnia sarà, infatti, protagonista anche di passaggi sulla cartellonistica LED e di spot pubblicitari pianificati sul maxi schermo dello stadio, sul Canale 8 di Sky e sulla piattaforma pay per view. Questo nuovo accordo rafforza la partnership siglata tra le due realtà lo scorso luglio.