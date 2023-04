Russia: ambasciata francese a Mosca riceve un pacco con delle ossa

Aprile 13, 2023

Mosca, 13 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’ambasciata francese a Mosca ha ricevuto la scorsa notte un pacco con ossa, che secondo una scansione apparterrebbero a un animale di piccole dimensioni. La scatola recava, come nome del mittente, quello del produttore cinematografico italiano Pietro Notarianni, morto nel 2006.

“All’interno del pacco, presumibilmente, ci sono ossa di un piccolo animale o di un uccello. Il pacco è stato prelevato dall’ambasciata ed è stata chiamata la polizia”, ​​ha detto una fonte diplomatica alla rete televisiva russa REN TV.

La stessa fonte sottolinea che il pacco recava la scritta ‘Russian Post’. Non è la prima volta che l’ambasciata francese a Mosca riceve pacchi sospetti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Già nel giugno 2022 la missione diplomatica nella capitale russa ha ricevuto un altro pacco con ossa e una lettera in francese, e a dicembre un altro pacco simile, ma con un topo e un ragno morti. Entrambi avevano come mittente il produttore Notarianni.