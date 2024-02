Russia: Antoniozzi, ‘speriamo si leghi a Europa rispettando democrazia e libertà’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Anche noi italiani amiamo tantissimo la Russia e la sua grande storia culturale. Una nazione meravigliosa che da oltre un secolo vive sotto l’oppressione, prima del comunismo e oggi di un sistema illiberale inaccettabile. Il nostro sogno da ragazzi è stato quello che si sciogliesse l’Urss e nascessero democrazie liberali che purtroppo in Russia non si vedono. Il comunismo ha tenuto per oltre settant’anni la Russia nel terrore ma ciò che speravamo con Gorbaciov, e cioè l’avvento di una vera democrazia, è stata un’illusione. Nessuno può non amare la patria di Dostoevskij, Tolstoj, Cechov, Pasternak, dei grandi musicisti e danzatori e speriamo che un giorno la Russia si leghi all’Europa senza più totalitarismi e rispettando le basi della democrazia e della libertà”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.