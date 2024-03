Russia: Assad su presidenziali, ‘ovvio chi Siria preferisce la Siria’

Marzo 3, 2024

Damasco, 3 mar. (Adnkronos) – Le preferenze della Siria riguardo alle elezioni presidenziali in Russia che si terranno tra meno di due settimane sono evidenti. “Se consideriamo la Russia come un paese che insieme a noi combatte contro i terroristi in Siria, naturalmente questo tema è importante per noi e non possiamo considerarlo esclusivamente una questione interna. L’uomo che ha deciso di combattere il terrorismo in Siria è importante per noi”, ha detto in un’intervista al canale televisivo Soloviov Live il presidente siriano Bashar Assad. Che poi ha aggiunto: “Se si chiede quali candidati per la presidenza russa preferiamo, penso che la risposta sia ovvia”.