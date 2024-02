Russia: Azione deposita sfiducia Salvini, firme anche di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni**

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Azione ha depositato la mozione di sfiducia a Matteo Salvini, prima firma del capogruppo alla Camera, Matteo Richetti. La mozione è stata sottoscritta anche dai gruppi del Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra con le firme di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

“Abbiamo depositato la mozione di sfiducia al ministro Salvini. Il punto è molto semplice, non serve gridare vergogna o fare polemica: lui dimostra che quell’accordo” fra Lega e Russia Unita “è stato rescisso formalmente e non esiste più e la mozione viene ritirata. Se quell’accordo con il partito di Putin è ancora in vigore la cosa non è solo gravissima, ma lo rende incompatibile con la permanenza al Governo”, spiega Richetti.