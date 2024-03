Russia: Boccia, ‘Meloni ci dice cosa pensa di parole Salvini?’**

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Le chiediamo di dirci formalmente cosa pensa delle parole del vicepremier Salvini, perché quelle parole offendono tutto il Parlamento. Se un vicepremier dice una cosa e un altro ne dice un’altra, come fa a non porsi una domanda”. Così Francesco Boccia in aula al Senato nelle dichiarazioni di voto al Senato sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.