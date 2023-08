Russia: Bof (Lega), ‘Bonelli pensi a vestiti lady Soumahoro, non a Salvini’

Agosto 19, 2023

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Invece che essere ossessionato da Salvini, Bonelli pensi ai lussuosi vestiti di lady Soumahoro, moglie del pupillo che ha voluto in Parlamento e ora finge di non conoscere. Mentre il deputato di Allenza Verdi e Sinistra passa le sue giornate ad attaccare il leader della Lega, il ministro delle Infrastrutture si sta preoccupando di fare ripartire l’Italia. Non ci sembra che il divulgatore del ‘diritto all’eleganza’ abbia fatto qualcosa per gli italiani”. Lo dichiara il deputato della Lega Gianangelo Bof, componente della commissione Ambiente.