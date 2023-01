Russia: boom donne che partoriscono in Argentina per doppia cittadinanza

Gennaio 3, 2023

Mosca, 3 gen. (Adnkronos) – Si stimano nell’ordine delle centinaia le donne russe che si sono recate quest’anno a Buenos Aires per partorire. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Argentina ha registrato un boom del turismo russo allo scopo di partorire nel paese sudamericano e ottenere la cittadinanza per il bambino. Sebbene il concetto di turismo delle nascite non sia nuovo, l’isolamento di Mosca dall’ovest a causa della guerra ha reso l’Argentina , dove i russi non hanno obbligo di visto, la destinazione di riferimento per le famiglie che cercano di concedere ai propri figli i privilegi della seconda.

Il capo del dipartimento consolare dell’ambasciata russa in Argentina Georgy Polin ha stimato che tra i 2.000 ei 2.500 russi si sono trasferiti in Argentina quest’anno, molti dei quali, ha detto, sono donne che intendevano partorire nel paese. “L’anno prossimo, quel numero può crescere fino a 10.000”, ha affermato, citato dal Guardian.

“Buenos Aires è molto richiesta in questo momento, è l’unica destinazione con cui attualmente lavoriamo”, ha affermato Eva Pekurova, che gestisce un’agenzia che fornisce documenti di viaggio, alloggio e ricoveri ospedalieri per donne russe incinte che partoriscono all’estero. I russi non hanno bisogno di un visto per visitare l’Argentina e anche l’estensione del soggiorno standard di 90 giorni rilasciato dal paese e la richiesta di un permesso di soggiorno sono abbastanza semplici.