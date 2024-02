Russia: Borghi (Iv), ‘Magi ha ragione, no ipocrisie, vale per Salvini quanto per Conte’**

Febbraio 18, 2024

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Magi dice una cosa che condivido. Se non vogliamo trasformare un’iniziativa come quella di domani nella fiera dell’ipocrisia, occorre che ciascuno si assuma la responsabilità di quello che dice e di quello che fa. Vale tanto per le reticenze e i silenzi imbarazzati di Salvini su Navalny, quanto per Conte che passa le giornate a dire di non inviare più armi in Ucraina invocando non meglio precisati tavoli di pace che Putin non vuole”. Così il capogruppo di Iv al Senato, Enrico Borghi, interpellato dall’Adnkronos sulla fiaccolata di domani al Campidoglio e le parole di Riccardo Magi: “Eh no caro Salvini, non puoi fare tutte le parti in commedia”. Per Borghi, “se si aderisce” occorre essere “conseguenti”.

“Oggi i primi due quotidiani nazionali, attraverso gli editoriali di Molinari su Repubblica e Verderami sul Corriere, hanno fatto rilevare come di fatto il nostro Paese abbia delle elite culturali, politiche e mediatiche che sono in grande soggezione nei confronti del Cremlino e come l’Italia rischi di essere il Paese occidentale con la maggiore fascinazione verso il regime di Putin. Di fronte alla morte di Navalny, mi chiedo cosa debba ancora accadere? Dobbiamo ancora spigare perché mandiamo armi in Ucraina? Dobbiamo ancora spendere parole su quanto sta accadendo in questi anni?”.

“Di fronte a tutto questo è evidente che c’è un pezzo della politica italiana, significativamente anche delle forze di governo, che tra balbettii, reticenze e silenzi mostra una soggezione evidente. E’ addirittura dovuto intervenire il presidente Mattarella per scuotere dal torpore Palazzo Chigi e Farnesina che stavano balbettando di fronte al dramma dell’omicidio di Navalny. Detto questo noi saremo alla manifestazione di domani con la nostra coerenza di fondo su questo tema”.