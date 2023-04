Aprile 15, 2023

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Prima che finisca in ‘pochade’, il ministro Nordio deve presentarsi in Parlamento e chiarire cosa davvero è accaduto. Dall’estero ci guardano, e traggono le loro conclusioni. Non possiamo diventare un’Italietta a sovranità limitata. (Ps un governo sovranista dovrebbe saperlo!)”. Così su Twitter il senatore del Pd Enrico Borghi, membro del Copasir.