Russia: Calenda, ‘estremismo islamico sempre in agguato, solidarietà al popolo russo’

23 Marzo 2024

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “L’estremismo islamico è sempre in agguato e colpisce in modo indiscriminato. Nonostante la situazione ucraina la nostra piena solidarietà al popolo russo colpito da un vile attentato, come pare acclarato, a opera dell’Isis”. Lo ha detto Carlo Calenda a Rovigo, a margine della presentazione del suo libro, parlando dell’attentato in Russia.