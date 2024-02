Russia: Carfagna, ‘sconcertante che Salvini non veda quello che è chiaro a tutto il mondo’

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Non è la prima volta che Salvini tende a minimizzare le responsabilità del regime russo. Che lo faccia ora, dopo l’orrore della morte di Navalny, della persecuzione che Navalny ha subito, è oggettivamente sorprendente”. Lo ha affermato Mara Carfagna, presidente di Azione, a Sky TG24 Start.

“Non si spiega davvero –ha proseguito- come Salvini non veda quello che tutto il mondo libero vede, e cioè un uomo che per le sue idee è stato perseguitato e incarcerato, ha subito un tentativo di avvelenamento ed è stato mandato poi a morire in una prigione siberiana. Oggettivamente è sconcertante. Dopo la morte di Navalny non è più concesso alcun margine di ambiguità e di ipocrisia, perché la scelta in campo adesso è veramente chiara: o si sta con la democrazia oppure si sta con l’oppressione, con la repressione del dissenso, con la violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.