Russia: Centinaio, ‘nessun partito italiano permeabile a regime Putin’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “In Italia non esistono partiti permeabili alla propaganda del regime russo, tutti stiamo condannando Putin per le sue azioni in politica estera e interna”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, in collegamento con la trasmissione di La7 ‘L’aria che tira’.

“Le elezioni in Russia hanno un esito scontato, perché lì non c’è democrazia. Quindi dopo il voto temo che l’interlocuzione con Mosca rimarrà ancora limitata e sarà difficile fare passi avanti sul piano diplomatico per mettere fine al conflitto in Ucraina, anche se è quello che vorremmo”, prosegue il senatore della Lega.

“La Russia è sempre stata storicamente un interlocutore per i governi italiani di qualsiasi colore politico, probabilmente è per questo che Putin parla tanto del nostro Paese. Ma questo accadeva quando si poteva avere un dialogo, oggi è ovvio che sia più così”, conclude Centinaio.