Russia: commissione elettorale, ‘da elezioni presidenziali 2024 dipende futuro del mondo’

Agosto 3, 2023

Mosca, 3 ago. (Adnkronos) – Le elezioni presidenziali russe del marzo 2024 differiranno da tutte le elezioni precedenti, poiché potrebbero determinare non solo il destino del paese, ma anche il futuro del mondo intero. Lo ha affermato la presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) Ella Pamfilova alla cerimonia di apertura del Forum “Tempo di scegliere” sull’organizzazione della formazione e del tutoraggio nel processo elettorale a Pyatigorsk, nella regione di Stavropol.

“Le prossime elezioni presidenziali non sono paragonabili a nessuna elezione precedente. Si tratta di scegliere il percorso che prenderemo. Oggi è molto importante essere consapevoli dei tempi in cui stiamo vivendo, poiché sono drammaticamente diversi dal passato. Queste elezioni potrebbero determinare non solo il destino del Paese, ma anche il futuro del mondo intero”, ha affermato la Pamfilova.