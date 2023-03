Russia: corte appello Milano, sì a estradizione per Artem Uss negli Usa

Marzo 21, 2023

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – La corte d’appello di Milano, quinta sezione penale, ha depositato la sentenza con la quale ha dichiarato che sussistono le condizioni per l’estradizione di Artem Aleksandrovich Uss negli Stati Uniti limitatamente al secondo e al terzo capo d’accusa (violazione all’embargo nei confronti del Venezuela e frode bancaria); ha stabilito contestualmente che le condizioni per l’estradizione non sussistono con riferimento agli altri due capi d’accusa, ossia per mancanza di prova del contributo causale e difetto di doppia incriminabilità. Uss, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk, era stato arrestato su mandato di arresto internazionale lunedì 17 ottobre all’aeroporto di Malpensa e attualmente è ai domiciliari.