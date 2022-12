Russia: Cremlino conferma, ‘Putin non parlerà all’Assemblea federale’

Dicembre 21, 2022

Mosca, 21 dic. (Adnkronos) – Vladimir Putin non parlerà all’Assemblea federale nel 2022, come invece richiesto dalla costituzione russa. “Fino al nuovo anno, ovviamente, il presidente non darà il suo messaggio. Il programma è già molto fitto”, ha dichiarato Dmytro Peskov, portavoce del presidente della Federazione Russa, secondo cui il messaggio ci sarà il prossimo anno, anche se ancora non è stata decisa la data.

Secondo la costituzione russa, il presidente è obbligato a rivolgersi all’Assemblea federale con messaggi annuali sullo stato delle cose nel paese e sulle principali direzioni della politica interna ed estera.

In precedenza, Putin aveva annullato la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Anche l’annuale ‘linea diretta’, durante la quale Putin risponde alle domande dei russi, probabilmente non ci sarà: le sue date continuano a essere posticipate.