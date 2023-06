Russia, Cremlino: “Non ancora raggiunti accordi specifici con cardinale Zuppi”

Giugno 29, 2023

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Non sono stati raggiunti accordi specifici, dopo l’incontro tra l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov e l’inviato speciale del Papa per l’Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi. Lo ha detto Dmitry Peskov, portavoce del capo dello Stato russo. “Non ci sono decisioni o accordi specifici. Se necessario, il dialogo continuerà” dice Peskov ai giornalisti. L’incontro tra Ushakov e Zuppi è avvenuto ieri a Mosca.

Nel pomeriggio il cardinale Matteo Zuppi oggi a Mosca incontrerà il patriarca ortodosso Kirill. I colloqui si inseriscono nell’iniziativa relativa alla guerra tra Russia e Ucraina. “Oggi pomeriggio incontreremo sua santità il patriarca Kirill e, poi, stasera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale, dove il cardinale incontrerà la comunità cattolica e concelebrerà con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e porterà il saluto, la vicinanza e le preghiere del Santo Padre e di tutta la comunità cattolica. Soprattutto si pregherà per la pace”, ha detto al Tg1 il nunzio apostolico Giovanni D’Aniello. Zuppi, ha spiegato il nunzio al Tg1 parlando della messa delle 19, “porterà il saluto, la vicinanza e la preghiera del Santo Padre per la comunità cattolica e soprattutto si pregherà per la pace”.

“La missione che il Santo Padre Francesco ha affidato al cardinale Zuppi è di individuare e incoraggiare iniziative umanitarie che permettano di iniziare un cammino che, speriamo, possa portare alla tanto desiderata pace – ribadisce il nunzio -. Di questo si è parlato ieri nell’incontro che Sua Eminenza ha avuto con Uchakov”, uno dei consiglieri di Putin. “Questa mattina, poi, – ha spiegato D’Aniello in una dichiarazione ad alcuni media resa nota dalla Sala stampa del Vaticano – Zuppi incontrerà Belova, Commissaria per i Diritti dei bambini. Nel pomeriggio, poi, ci sarà l’incontro con Sua Santità il Patriarca Kirill e di sera Zuppi presiederà una solenne concelebrazione eucaristica nella Cattedrale dedicata alla Madre di Dio, dove incontrerà la comunità cattolica, alla quale trasmetterà il saluto, la vicinanza e le preghiere del Santo Padre. Infine, domani, nel primo pomeriggio, Zuppi farà ritorno a Roma”.