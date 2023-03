Russia: esplosione a 110 chilometri da Mosca, nessun detrito di droni trovato

Marzo 3, 2023

Mosca, 3 mar. (Adnkronos) – Nell’area di Kolomna, nella regione di Mosca, non sono stati ancora rilevati segni di esplosione. Lo ha detto all’agenzia russa RIA Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza della regione, dopo che ieri si era diffusa la notizia di un’esplosione, attribuita a un drone, a 120 chilometri a sud est della capitale russa, udita in un’area rurale oltre il fiume Moscova. “Secondo i dati preliminari, non sono stati trovati segni di esplosioni nella regione di Kolomna”, ha detto la fonte.