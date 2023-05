Russia: esportazioni petrolio in India aumentate di 10 volte in un anno

Maggio 11, 2023

Nuova Delhi, 11 mag. (Adnkronos) – Le importazioni indiane di petrolio russo sono aumentate di dieci volte in un anno, secondo l’istituto di credito statale indiano Bank of Baroda, secondo cui la terza economia più grande dell’Asia ha risparmiato circa 5 miliardi di dollari grazie agli acquisti di greggio da Mosca.

Mentre i paesi occidentali hanno tagliato le loro importazioni di gas e petrolio dalla Russia dopo la sua invasione dell’Ucraina, Mosca ha venduto energia a prezzi scontati a paesi come la Cina e l’India, che è il terzo importatore mondiale di petrolio. Nel 2021 il petrolio russo rappresentava solo il 2% delle importazioni annuali di greggio in India. Quella cifra ora è di quasi il 20%, ha detto Bank of Baroda.

Nonostante le pressioni degli Stati Uniti e dell’Europa, l’India ha rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali sulle importazioni russe. Nuova Delhi, inoltre, non ha condannato esplicitamente l’invasione russa dell’Ucraina. L’India ha difeso i suoi acquisti di petrolio, affermando che in quanto paese dipendente dalle importazioni di energia e con milioni di persone che vivono in povertà, non era in grado di pagare prezzi più alti.