Russia: Fastweb, ‘nessun malfunzionamento braccialetto elettronico Uss’

Aprile 18, 2023

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – Sulle indagini in merito all’evasione del cittadino russo Artem Uss, Fastweb “precisa che non risulta alcun malfunzionamento né del braccialetto elettronico assegnato a Uss né di altri dispositivi in uso. Gli allarmi emessi dal braccialetto indicherebbero, al contrario, la piena funzionalità del dispositivo nel segnalare alle forze dell’ordine l’allontanamento del braccialetto dal domicilio o possibili tentativi di manomissione”. Fastweb “sottolinea altresì – in una nota – che i propri tecnici al momento non hanno fornito alcuna informazione agli inquirenti in merito al funzionamento del braccialetto”.