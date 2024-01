Russia: Finlandia manterrà chiusi i valichi di frontiera per un altro mese

Gennaio 11, 2024

Helsinki, 11 gen. (Adnkronos) – Il governo finlandese ha deciso di mantenere chiusi i valichi di frontiera con la Russia per un altro mese. Lo ha dichiarato il ministro finlandese dell’Agricoltura e delle Foreste Sari Essayah, candidato alla presidenza della Finlandia, in un’intervista al canale televisivo Yle.

Nel novembre 2023, la Finlandia ha chiuso tutti gli otto valichi autostradali sul confine orientale, affermando che la decisione era motivata dalla presunta campagna della Russia per consentire ai migranti provenienti da paesi terzi di raggiungere il confine finlandese. Due valichi sono stati aperti il ​​12 dicembre per poi essere chiusi nuovamente il 14 dicembre per un periodo di un mese “per motivi di sicurezza”, secondo la parte finlandese. Il 9 gennaio, il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha dichiarato che Helsinki non avrebbe riaperto i valichi di frontiera dopo il 14 gennaio. Anche il governo avrebbe dovuto prendere una decisione in merito l’11 gennaio.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto in precedenza che la decisione della Finlandia di chiudere i valichi di frontiera sta creando nuove linee di divisione in Europa e che Mosca risponderà a queste azioni.