Russia: Forza Italia aderisce a manifestazione

Febbraio 17, 2024

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La tragica fine di Alexey Navalny, per il quale il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto un minuto di silenzio durante il G7 di Monaco, e’ un caso che interroga le coscienze di ciascun democratico, ovunque si trovi nel mondo. Saremo impegnati perché si accertino tutte le responsabilità, senza sconti. Diplomazia e unità della politica nella condanna sono importanti, ma è necessaria anche una mobilitazione delle coscienze. Per questa ragione Forza Italia aderirà senza esitazioni alla manifestazione per ricordare Navalny convocata per lunedì. Una delegazione guidata dal portavoce del partito, Raffaele Nevi, e dalla responsabile Esteri, Deborah Bergamini sarà presente, senza bandiere, in piazza del Campidoglio, alle 18:30”. Così una nota di Fi.