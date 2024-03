Russia: Foti (FdI), ‘condanna per terribile strage’

23 Marzo 2024

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera esprime la più ferma condanna per la terribile strage, rivendicata da terroristi dell’Isis, compiuta a Mosca. Tutti gli Stati devono accentuare l’impegno per combattere il terrorismo in ogni sua forma. Al popolo russo la più sincera solidarietà dei deputati di Fratelli d’Italia”. Lo scrive Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, su X.