Russia, giallo su aereo militare precipitato a Belgorod: le versioni di Mosca e Kiev

Gennaio 24, 2024

Kiev, 24 gen. (Adnkronos) – Un aereo militare da trasporto russo Ilyushin Il-76 è precipitato oggi, 24 gennaio 2024, nella regione di Belgorod, in Russia, in una zona non lontana dal confine con l’Ucraina e già in passato colpita dai raid di Kiev nella guerra in corso da quasi due anni. Ma è giallo sullo schianto, con Mosca e Kiev che offrono due versioni diverse di quanto successo.

Fonti dell’esercito ucraino, citate dal servizio di informazione ufficiale, hanno rivendicato l’abbattimento del velivolo, affermando che trasportava missili antiaerei S-300. Una versione smentita dal ministero della Difesa russo, secondo il quale a bordo c’erano 65 militari delle forze armate ucraine prigionieri di guerra, 6 membri dell’equipaggio e 3 uomini di scorta. “Oggi, intorno alle 11 ora di Mosca, un aereo Il-76 si è schiantato nella regione di Belgorod. A bordo c’erano 65 militari delle forze armate ucraine prigionieri di guerra, trasportati nella regione di Belgorod per lo scambio, 6 membri dell’equipaggio dell’aereo e 3 di scorta”, ha affermato il dipartimento militare. Come specificato dal Ministero della Difesa della Federazione Russa, “una commissione delle Forze Aeree è volata sul luogo dell’incidente per stabilire le cause del disastro.

“Oggi era previsto uno scambio di prigionieri tra la Russia e l’Ucraina che è saltato”, ha confermato il Gru, l’intelligence militare dell’Ucraina sottolineando di “non aver al momento informazioni” sul fatto che a bordo dell’Ilyushin Il-76 ci fossero prigionieri ucraini o meno. “Oggi – sottolinea il Gru – ci doveva essere uno scambio di prigionieri, ma non c’è stato. Secondo la parte russa, ciò è avvenuto a seguito dell’abbattimento di un aereo russo Il-76, che presumibilmente trasportava i nostri prigionieri. Al momento, non abbiamo informazioni affidabili e complete su chi fosse esattamente a bordo dell’aereo e quanti”.

L’intelligence della difesa dell’Ucraina sottolinea che, da parte sua, Kiev ha rispettato tutti gli accordi per prepararsi allo scambio. I prigionieri di guerra russi, riferisce ‘Ukrainska Pravda’, sono stati portati in tempo al punto di scambio concordato, dove erano al sicuro. La sicurezza dei soldati ucraini, secondo gli accordi, doveva essere garantita dalla parte russa. Allo stesso tempo, la parte ucraina non è stata informata della necessità di garantire la sicurezza dello spazio aereo nell’area della città di Belgorod, come è successo ripetutamente in passato. L’Ucraina, riferisce ‘Ukrainska Pravda’, non è stata informata del numero di aerei, del percorso e del modo di consegna dei prigionieri. La consegna dei prigionieri finora era avvenuta sia per via aerea che per treno o per strada. “Questo – sottolinea l’intelligence militare ucraina – potrebbe indicare un’azione deliberata della Russia che puntava a mettere in pericolo la vita e la sicurezza dei prigionieri. L’atterraggio di un aereo da trasporto in una zona di guerra di 30 chilometri non può essere sicuro e in ogni caso deve essere discusso da entrambe le parti, altrimenti mette in pericolo l’intero processo di scambio. Sulla base di questo, possiamo parlare di azioni pianificate e deliberate della Federazione Russa al fine di destabilizzare la situazione in Ucraina e indebolire il sostegno internazionale al nostro Stato”.

Inizialmente il governatore dell’oblast russo ha fatto genericamente riferimento a un “incidente avvenuto nel distretto di Korocha. Successivamente il ministero della Difesa russo ha parlato di un attacco terroristico commesso da Kiev”.

”L’aereo volava sulla rotta aeroporto Chkalovsky-Belgorod per trasportare personale militare ucraino per lo scambio” di prigionieri, si legge in una nota del ministero, secondo il quale le forze armate di Kiev hanno colpito il velivolo usando un sistema missilistico antiaereo della regione di Kharkov. I sistemi radar delle forze aerospaziali russe hanno rilevato il lancio di due missili ucraini, ha precisato il ministero di Mosca.

L’aereo precipitato al suolo vicino Belgorod sembrava essere “tutto intero” nelle immagini che registrano gli attimi precedenti lo schianto circolate in rete. A farlo presente è un’analista della difesa e della sicurezza citato da SkyNews, Michael Clarke. Secondo il professore, il filmato dell’incidente mostra “un aereo tutto intero”. “Se fosse stato colpito da tre missili, come hanno detto i russi, di certo non sarebbe stato in un pezzo”, spiega.

D’altra parte, nelle immagini sembra che qualcosa casa dalla coda o si stacchi da una zona vicina alla coda poco prima che il velivolo si schianti a terra. “Qualcosa si è staccato, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento, ma di certo non sembra un aereo che è stato colpito da missili”.

Secondo quanto precisa la Tass, l’Il- 76 è caduto a 5 o 6 chilometri dalla località di Yablonovo, in un campo esterno al centro abitato. Nel filmati che girano sui social, si vede un aereo che punta verso terra e la successiva esplosione di una palla di fuoco.

“La storia della distruzione dell’aereo Il-76 è il risultato della lotta politica interna tra le elite neonaziste a Kiev. Una guerra di maiali nel trogolo”, ha scritto su Telegram l’ex presidente russo, Dmitry Medvedev. Definendo i piloti dell’aereo “eroi” e sostenendo che “le famiglie ucraine non hanno ricevuto i loro prigionieri dalla Russia”, Medvedev ha dichiarato che “d’ora in poi le cose non potranno che peggiorare: questi mostri, per mantenere il potere, uccideranno facilmente i propri militari e prigionieri di guerra. Bombarderanno spietatamente le loro città e i loro villaggi, riducendo le loro case in polvere e trasformando in cenere i loro anziani e i loro bambini. Non ci sono limiti per queste creature giallo-blu. Dopotutto, la posta in gioco principale è il potere e il denaro”.

E sarebbero 840 le perdite subite dalle forze russe nell’ultimo giorno secondo Kiev. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine aggiornando così a 378.660 il numero dei soldati russi morti in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022.

Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 6.227 carri armati, 11.579 veicoli corazzati da combattimento, 12.005 veicoli e serbatoi di carburante, 9.008 sistemi di artiglieria, 971 sistemi di razzi a lancio multiplo, 659 sistemi di difesa aerea, 331 aerei, 324 elicotteri, 6.998 droni, 1.842 navi da crociera. missili, 1.416 equipaggiamenti speciali, 23 imbarcazioni e un sottomarino.