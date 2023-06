Russia: Iezzi, ‘Lega vittima di sconcertanti fake news’

Giugno 3, 2023

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Quelli che sono stati venduti per mesi come grandi scoop dai giornali di sinistra ora si rivelano per quello che sono, nient’altro che fake news. L’inchiesta pubblicata da ‘La Verità’ è a dir poco sconcertante. Per l’ennesima volta la Lega è vittima di una macchinazione architettata ad hoc per colpirci sul piano politico. Faremo tutto ciò che è possibile per denunciare quanto è accaduto”. Lo afferma il deputato Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali.