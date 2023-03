Russia: imprenditore Uss evaso, ha cambiato più auto per fuga e non è in Italia

Marzo 28, 2023

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Artem Uss, l’imprenditore russo di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, ha lasciato l’Italia a bordo di un’auto. E’ la convinzione degli investigatori che stanno cercando di mettere in ordine tutti i tasselli di una fuga studiata in ogni dettaglio, con nulla di lasciato al caso.

L’imprenditore, con la complicità di più persone, avrebbe superato il confine a bordo di un’altra vettura rispetto a quella, guidata da un uomo, con cui si è allontanato dal complesso di Cascina Vione, nelle campagne intorno a Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) dopo il sì all’estradizione negli Usa per violazione all’embargo nei confronti del Venezuela e frode bancaria. Un cambio d’auto, probabilmente più di un’auto, che complica le ricerche in corso.

Arrestato su mandato di arresto internazionale e sospettato di aver acquistato dagli Stati Uniti componenti elettronici destinati a equipaggiare aerei, radar o missili, e di averli rivenduti a compagnie russe eludendo le sanzioni in vigore, la sua evasione potrebbe anche aver coinvolto i servizi segreti russi. Sul tavolo degli inquirenti ci sono varie ipotesi come spiegato nella riunione ‘diplomatico-operativa’, svolta ieri in procura a Milano, che è servita anche per rassicurare sulle forze messe in campo per indagare sulla fuga dell’uomo che, data l’enorme disponibilità finanziaria, potrebbe aver usufruito oltre che di una rete di copertura molto estesa anche di un’identità falsa.