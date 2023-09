Russia-Iran: Raisi, ‘cooperazione politico-militare continuerà’

Settembre 21, 2023

Washington, 21 set. (Adnkronos) – “L’Iran e la Russia hanno a lungo mantenuto la cooperazione in ambito militare e politico, noi abbiamo agito in questo quadro”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Ebrahim Raisi in una conferenza stampa a New York, commentando la visita del ministro della Difesa russo Sergey Shoigu a Teheran.

Per quanto riguarda i risultati concreti della visita di Shoigu, ha detto il leader iraniano, dovremmo aspettare i commenti ufficiali da parte dei comandi militari di Russia e Iran. Secondo Raisi i contatti tra i due Paesi, compresi i vertici, avvengono a seconda della situazione attuale. “La nostra cooperazione continuerà”, ha promesso.