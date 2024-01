Russia: Lavrov a New York, parteciperà a riunioni Consiglio sicurezza Onu

Gennaio 22, 2024

Washington, 22 gen. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è arrivato a New York, dove parteciperà alle riunioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU su Medio Oriente e Ucraina. L’aereo del ministro è volato da Mosca agli Stati Uniti attraverso la rotta settentrionale, aggirando i paesi ostili, in 12 ore e 45 minuti, riporta la Tass.

In precedenza, la rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva dichiarato alla Tass che Lavrov si recherà a New York dal 22 al 24 gennaio per partecipare di persona ai dibattiti del Consiglio di sicurezza dell’Onu sul Medio Oriente e all’incontro sull’Ucraina. Sono previsti anche numerosi incontri bilaterali.