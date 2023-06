Russia: Lavrov, ‘Occidente vuole destabilizzarci in vista delle presidenziali 2024’

Giugno 19, 2023

Mosca, 19 giu. (Adnkronos) – I Paesi occidentali sono stati chiari nel loro obiettivo di destabilizzare la Russia in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aggiungendo che “le pratiche dannose di interferire negli affari interni delle nazioni sovrane sono in corso”.

Secondo Lavrov, l’Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti ha condotto una guerra ibrida contro la Russia. “Il regime di Kiev viene usato come uno strumento, mentre agli attivisti nazisti in Ucraina vengono fornite armi e munizioni moderne, e vi vengono inviati istruttori e mercenari stranieri”. Tra gli obiettivi apertamente perseguiti di chi è contro la Russia, ha detto Lavrov, ci sono la sconfitta dell’esercito russo sul campo di battaglia, l’interruzione della sovranità politica ed economica della Russia e il suo confinamento alla periferia della politica globale.

“Questa politica si inserisce anche negli sforzi congiunti di Washington e Bruxelles per mantenere il dominio globale cercando di punire chiunque persegua una politica estera indipendente e rifiuti il ​​famigerato ordine basato sulle loro regole. Gli americani non nascondono la loro intenzione di fare tutto il possibile per contenere anche la Cina”, ha concluso Lavrov.