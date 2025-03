Russia: Lavrov, ‘paventata alleanza militare Ue mira a testare reazione Usa’

12 Marzo 2025

Mosca, 12 mar. (Adnkronos) – Le dichiarazioni sulla possibilità di creare un’alleanza militare nel quadro dell’Unione Europea mirano a testare il terreno per vedere la reazione di Washington. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista con i blogger statunitensi Mario Nawfal, Larry Johnson e Andrew Napolitano, aggiungendo che “l’Unione Europea non è più un progetto economico pacifico: Vogliono il loro esercito”.

“Parlando del futuro della Nato ci sono voci – aggiunge Lavrov – ‘Se gli Stati Uniti non vogliono essere attivamente coinvolti negli affari europei, creiamo la nostra Nato, la nostra alleanza militare’. Ma alcune dichiarazioni mirano solo a testare il terreno per vedere quale sarà la risposta dall’altra parte dell’oceano”.