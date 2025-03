Russia: Lavrov, ‘Usa sanno che non violeremo mai nostri impegni con Cina’

12 Marzo 2025

Mosca, 12 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sanno che la Russia non violerà mai i suoi impegni legali e politici nei confronti della Cina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in un’intervista con i blogger statunitensi Mario Nawfal, Larry Johnson e Andrew Napolitano, ricordando quando, nel 1972, il presidente statunitense Richard Nixon “voleva che le relazioni in questo triangolo fossero così. Le relazioni tra Stati Uniti e Cina e tra Stati Uniti e Russia devono essere migliori delle relazioni tra Mosca e Cina”.

“La situazione attuale è radicalmente diversa – ha aggiunto Lavrov – Non abbiamo mai avuto relazioni con la Cina così buone, così riservate, così durature e che avrebbero goduto del sostegno dei popoli di entrambi i paesi. Gli americani sanno che non tradiremmo i nostri impegni legali, ma anche, sapete, gli impegni politici che sviluppiamo con i cinesi”.