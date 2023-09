Russia: Lukashenko a Mosca per negoziati con Putin

Settembre 14, 2023

Mosca, 14 set. (Adnkronos) – Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko si è recato in visita nella Federazione Russa, dove domani avrà negoziati con il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia BelTA.

“Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko si è recato in visita di lavoro nella Federazione Russa il 14 settembre. La parte centrale della visita saranno i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin, che avranno luogo il 15 settembre”, si legge in un comunicato che sottolinea che i temi principali dell’incontro saranno l’agenda internazionale e le questioni regionali, nonché gli accordi economici, in particolare nell’industria e nell’agricoltura, nonché la materia delle importazioni.